Коронавирус у нардепа: кому в Верховной Раде придется уйти на карантин

Члены комитета Верховной Рады по экологической политике, а также депутаты, которые контактировали с Сергеем Шаховым, у которого диагностировали коронавирус, должны будут отправиться на самоизоляцию на 14 дней.

Об этом заявили заместитель главы фракции "Слуга народа" в ВРУ Евгения Кравчук, а также заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин в ходе брифинга для прессы.

"Шахов не посещал заседания согласительного совета ВР в понедельник и пленарное заседание Верховной Рады во вторник. С выходных находится на самоизоляции дома. После возвращения из-за границы Шахов присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики. Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней. Список контактов уточняется", - заявили депутаты.

До этого народные депутаты Юрчишин и Леся Василенко рассказали, что Шахов контактировал с большим количеством членов парламента после своего возвращения из-за границы. Такое его поведение нардепы назвали "безответственным".

"Я был на эфирах с Шаховым 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры. ... После получения информации о его диагнозе я перешел в режим добровольной самоизоляции, в которой буду находиться до 23 марта… Симптомов нет, чувствую себя хорошо", - заявил Юрчишин.

Как сообщал "Апостроф", вечером 18 марта в Верховную Раду приехали депутаты, чтобы провериться с помощью теста на коронавирус.

До этого народный депутат Сергей Шахов заявил, что врачи обнаружили у него коронавирус, но при этом отметил, что считает его "не страшной болезнью, а просто гриппом".