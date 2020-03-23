Это банальный шантаж: источник рассказал, что значат слухи об отставке Емца

Слухи об отставке главы Министерства здравоохранения Украины Ильи Емца - это банальный шантаж.

Об этом рассказал "Апострофу" собственный источник в партии "Слуга народа".

"Подкрепленные (слухи - "Апостроф") официальным заявлением, в котором тот от всего Минздрава требует введения чрезвычайного положения. Напомню, Емец появился в правительстве по квоте Рината Ахметова. Сейчас олигарх ситуативно поддерживает в продавливании идеи ЧП Арсена Авакова. Пойдет ли на встречу этому политическому рэкету президент? Скоро узнаем. Но насколько я знаю, его позиция была в том, чтобы ввести в Украине чрезвычайную ситуацию - то есть, гораздо более мягкий режим, чем чрезвычайное положение", - отметил источник в СН.

Как сообщал "Апостроф", министр здравоохранения Илья Емец поставил ультиматум, что уйдет в отставку, если Верховная Рада не примет законопроект о чрезвычайном положении уже 24 марта.