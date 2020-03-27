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У ОПЗЖ есть план борьбы с эпидемией и спасения экономики - Бойко

пятница, 27 марта 2020, 16:43
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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" составила план борьбы с пандемией коронавируса и по спасению экономики в условиях кризиса.

Об этом заявил сопредседатель партии Юрий Бойко, комментируя Антикризисный план, подготовленный политической силой.

Он отметил, что ситуация в стране ухудшается, каждый день фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

"Эпидемия не собирается отступать. Из-за хаотичных действий власти и карантина остановились целые отрасли украинской экономики. В вынужденные отпуска отправлены миллионы работников, многие без компенсаций и выплат. У людей скоро просто закончатся деньги на жизнь", – сказал парламентарий.

По мнению политика, действия власти в кризисной ситуации выглядят непрофессионально и бессистемно.

"Нам рассказывают, что созданы штабы, введены ограничения и в случае ухудшения ситуации будет введено чрезвычайное положение, а экономика дальше падает. Как это может помочь бороться с эпидемией? Ограничения, запреты и интриги ничего не дадут ни людям, ни остановившейся экономике", – подчеркнул Юрий Бойко.

Еще опаснее, по его словам, что власть пытается "слепо следовать" требованиям МВФ и внешних кредиторов.

"Получить кредит, спустить, опять просить – это все, что может придумать власть. Депутатов заставляют голосовать за губительные изменения в бюджет, которые предлагает правительство. Обнулить поддержку АПК, забрать миллиарды из социальных программ, урезать финансирование льгот и субсидий, забрать деньги у регионов – эти предложения правительство пытается выдать за борьбу с кризисом. Сейчас, когда рушатся экономики и падает стоимость активов, власть предлагает открыть рынок земли. Это не антикризисная политика – это преступление!" – заявил оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что оппозиционеры разработали комплексный Антикризисный план, направленный на борьбу с эпидемией, помощь людям и поддержку национальной экономики.

"Чтобы сбалансировать Госбюджет, предлагаем не забирать деньги у людей и громад, а сократить расходы на содержание силовиков и чиновников. Начать переговоры с МВФ и другими кредиторами о реструктуризации долгов. Остановить неприоритетные инвестиции, отменить блокаду Донбасса и нормализировать торгово-экономические отношения с РФ. Это поддержит экономику, поможет наполнить бюджет, загрузить производства", – подчеркнул он.

Юрий Бойко также отметил, что в нынешних условиях "Оппозиционная платформа – За жизнь" старается максимально помочь людям.

"Наши партийцы в регионах организовали помощь больницам, пенсионерам, ветеранам и малообеспеченным, доставку продуктов, масок, лекарств. Мы передаем медикам средства защиты, везем медикаменты и оборудование в больницы и поликлиники… Мы обратились с призывом о консолидации ко всем политическим силам. Мы обратились лично к президенту взять на себя ответственность за происходящее. Антикризисный план – это единственная рабочая стратегия выхода страны из кризиса и реальной помощи людям", – рассказал сопредседатель партии.

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