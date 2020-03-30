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Показал профнепригодность: политолог прокомментировал отставку и "достижения" министра финансов Уманского

понедельник, 30 марта 2020, 14:25
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Уход в отставку министра финансов Украины Игоря Уманского показал его "слабость" в сложных экономических условиях, созданной пандемией коронавируса и мерами карантина.

Такое мнение в Facebook высказал политтехнолог Петр Охотин, отметив, что первым "бежать с корабля" попытался министр здравоохранения Илья Емец, передает "Обозреватель".

"Этот Кабмин был консенсусным – в нем должны быть учтены интересы основных финансово-промышленных групп. Бороться с пандемией у него в планах не было. Первым пытался бежать с корабля министр здравоохранения Емец. В условиях пандемии. Теперь на выход отправят Игоря Уманского, министра финансов. По моему мнению, все, кто сейчас бежит с корабля Кабмина, показывают слабость", – пояснил эксперт.

Также Охотин привел примеры провалов Уманского - по данным политтехнолога, тот подготовил проект госбюджета, где планировалось сократить расходы на украинскую культуру, спорт и аэропорт "Днепр".

"Проще взять и изменить в табличке цифры. А что? В то же время, мы понимаем, что сокращение денег на культуру – это капитуляция перед Россией. А остановка строительства аэропорта в Днепре – это уменьшение внутренней мобильности населения, упадок целого региона", – указано в сообщении.

Охотин отметил, что якобы черновик изменений в бюджет, который получил премьер-министр Денис Шмыгаль, был "сделан кое-как", а финальный документ готовился чуть ли не самым премьером в ручном режиме.

"Об Уманском пишут, якобы он имеет опыт борьбы с кризисом. Мол, уже был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах. Мы прекрасно помним тот период. Сказать, что управление было очень успешным нельзя. Об Уманском говорят как о человеке, который предлагал дефолт", – подчеркнул эксперт.

Охотин отметил, что на своем посту Уманский успел назначить Сергея Мельника и Светлану Воробей, о чьих профессиональных достижения он ничего не слышал.

"Видел комментарии о том, что Уманский якобы против того, чтобы Зеленский оставил голов ГПС и ГМС. Понятно, что Сергей Верланов и Макс Нефьодов находятся на очень важных должностях. И атака со стороны министра финансов на них логична. Однако основной вопрос: кого он предлагает на замену, и нет ли там своего интереса?" – резюмировал он.

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