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Сливали иностранным посольствам дела и адреса нардепов: в СМИ раскрыли новые данные о работе НАБУ

понедельник, 30 марта 2020, 16:42
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В распоряжении сайта "Страна"оказалисьматериалы, которые доказывают, что НАБУ сливали в посольства ряда стран материалы дел и данные украинских нардепов, а детективы агентства по указанию руководства ходили туда с отчетами о расследовании.

Об этом сообщается в материале "Обозреватель".

От НАБУ с работниками посольств, международных структур коммуницирует Полина Чиж, главный специалист отдела обеспечения работы директора НАБУ, а фактически - помощница Гизо Углавы, заместителя Сытника. Она посылала посольствам отчеты, закрытые материалы дел и данные на политиков. Кроме того, Чиж от имени руководства регулярно "стучала" на другие правоохранительные органы.

Опубликован пример писем, которые получал Максим Маркевич, член миссии МВФ в Украине, через которого НАБУ контактировало с главой миссии МВФ в Украине Рон ван Роденом и членом миссии Эммануэлем Матиасом.

В этих письмах Национальное антикоррупционное бюро просит указаний от посольства иностранного государства - как отвечать на запросы народных депутатов, ответы предварительно согласуются с работниками посольства. То, что это сотрудники посольств, видно по электронному адресу state.gov.

НАБУ активно делится документацией с посольством по указанию первого заместителя Сытника Гизо Углавы.

В ответ посольство запрашивает информацию по делам, которые их интересуют.

Из переписки становится понятно, что детективы НАБУ ходят в посольство советоваться и отчитываться по делам, которые они ведут.

В переписке упоминается Мэтт, который дал указание переслать информацию детективам, которые ведут дело "Укрзализныци". Это Мэтью Торсен, который был старшим советником по уголовному правосудию в отделе по борьбе с наркотиками и правоохранительными органами посольства США.

Детективы пишут в посольство отчеты, заполняют анкеты. Посольство устанавливает четкие дедлайны и пишет, что будет вызывать детективов для отчетности.

Дела, которые интересуют США - это производство против нардепа Мартыненко, дело "Укрзализныци", экс-министра экологии Злочевского (связано с делом сына Джо Байдена).

НАБУ сливает и личные данные нардепов - например, адрес фактического проживания (данные заретушировали) депутата Николая Мартыненко.

На рассмотрении Верховной Рады на данный момент находятся проект решения об отставке Артема Сытника с подписями 216 народных депутатов и два проекта изменений в законы, которые касаются процедуры увольнения директора НАБУ. Основанием для увольнения депутаты считают внесение директора НАБУ в официальный реестр коррупционеров НАПК и низкую эффективность агентства в борьбе с коррупцией среди топ-чиновников.

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