"Слугам народа" рассылают провокационные СМС накануне решающего голосования Рады: эксклюзивные фото

Депутаты из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде получили смс-сообщения с призывом не голосовать за закон, который сделает невозможным возвращение национализированных банков их прежним владельцам и принятие которого является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ).

Фото этого смс оказалось в распоряжении "Апострофа".

В этом сообщении депутатам от "Слуги народа" советуют не голосовать за закон о запрете возвращения банков экс-владельцам, обращая внимание на отсутствие реальной власти у президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский клоун и его некто не боится уже", - утверждает автор этой рассылки.

В сообщении также сказано, что действующая власть ворует не меньше, чем предшественники, при этом автор советует не портить отношений с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

"Подумайте что лучше быть против ивк (очевидно, Игоря Валериевича Коломойского, - Апостроф) всю жизнь или зарабатывать деньги?" - заключил автор рассылки.

Подробнее о том, какие условия выдвигает МВФ для предоставляния Украине финансирования ситайте в материале "Апострофа": Украина или интересы одного человека: МВФ согласился помочь Украине при условии