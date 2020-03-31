Стало известно, кто стоит за новой заместительницей главы Минфина Светланой Воробей

Уволенного на днях министра финансов Игоря Уманского можно с уверенностью назвать рекордсменом по наиболее короткой продолжительности пребывания на должности такого уровня. Еще более коротким может стать пребывание в должности заместителя министра финансов Светланы Воробей, которую назначили решением Кабмина лишь 25 марта, поскольку уже скоро новый министр финансов Сергей Марченко может отправить ее в отставку.

Об этом идет речь в материале "Комсомольской правды".

Издание отмечает, что резкий карьерный взлет Воробей связан в первую очередь не с Игорем Уманским, а с именем украинского предпринимателя Сергея Тигипко. В частности, Светлана Воробей была советником Тигипко, когда тот занимал должности вице-премьера и министра социальной политики в первом правительстве Николая Азарова.

В 2014 году, после Революции Достоинства, Светлана Воробей была официальным помощником депутата-регионала, затем попала сначала на аппаратную работу в Минфин, а позже - в комитеты Верховной Рады.

В период с 2015 по 2019 год она работала заместителем заведующего секретариата, а также заместителем руководителя секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Вместе с тем, в конце 2019 года Воробей внезапно уволилась со своего места работы и устроилась помощником-консультантом нардепа от "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого. А уже 25 марта этого года стало известно, что Воробей назначили на должность заместителя министра финансов.

"Назначение Светланы Воробей наталкивает на мысль, что заинтересованные в ней промышленно-олигархические группы просто отправили ее на тихую, но влиятельную должность заместителя министра Игоря Уманского, с которым она была раньше знакома", - говорится в материале издания.

Также в соответствии с источником, факт появления Светланы Воробей в должности заместителя министра финансов свидетельствует, с одной стороны, о кулуарных договоренностях и очевидном присутствии промышленно-олигархических групп во власти через своих доверенных лиц, а с другой стороны, говорит о короткой "скамейке запасных" в доверенном чиновничьем резерве, на который может рассчитывать нынешняя власть.

Также запрос на "новые лица" и отвращение к "старым кадрам" у населения страны заставляют олигархов искать приемлемых лиц среди своих помощников и советников, а политики "старой школы" отправляются на покой.