Вырвут с корнями: в СМИ рассказали о скандальной биографии "барона" Софиевской Борщаговки Кудрика

Сельский голова Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик вскоре покинет свой пост после местных выборов, в этом районе создадут новый ОТГ, где сменится административный центр.

Об этом говорится в материале "Апострофа": Конец барона Софиевской Борщаговки: почему Кудрик потеряет свою вотчину.

Журналисты отмечают, что Кудрик согласился на реформу ОТГ в надежде, что для него сохранят место в администрации, однако такой вероятности практически нет.

"Власть видит местные выборы и децентрализацию как мощный инструмент для смены региональных элит, которые погрязли в коррупции, и которые необходимо "вырвать с корнями", чтобы завершить перезагрузку системы… Глава Софиевской Борщаговки тому яркий пример", - говорится в материале.

В издании пишут, что с 2006 года Кудрик работал заместителем сельского головы Софиевской Борщаговки Сергея Кременца и считался "влиятельной персоной". В 2010 году на местных выборах сельским головой стал Юрий Денисенко, но в 2011 году Кудрик организовал рейдерский захват сельсовета, который возглавил Василий Перегинец. Новый глава умер от сердечного приступа 8 апреля 2012 года, в главы села пошел сам Олесь Кудрик, но проиграл на выборах, несмотря на поддержку "Партии регионов". Однако с помощью некоторых манипуляций Кудрика объявили главой сельсовета, а жители села стали говорить о фальсификациях.

При Кудрике Софиевская Борщаговка превратилась в стройплощадку - земля там отдавалась за бесценок. В 2016 году СМИ оценили потери села от работы Кудрика в 18 млн гривен. В 2015 году Кудрика переизбрали – он попал в команду Порошенко.

В 2017 году Софиевско-Борщаговский сельсовет Кудрика подписал договор с ООО "Стройбуд-17" на ремонт дороги, компания, созданная в марте 2017 года, уставной капитал которой 2000 гривен, получила 2,6 млн гривен. Активисты отмечали, что таким образом был нарушен закон о публичных закупках.

Также местные жители обвиняли власть в уничтожении экосистемы – захвате прибрежной зоны пруда на улице Набережной для строительства домов. Позже жители этих домов закрыли доступ к пруду. К скандальным постройкам относится и ЖК "Волошковый", для которого Кудрик выделил землю – он построен с многочисленными нарушениями экологических норм.

Похожие претензии были у дирекции аэропорта "Киев" – там указали, что жилые кварталы в Софиевской Борщаговке построены с нарушениями норм по высотности и являются препятствием для захода самолетов на посадку.