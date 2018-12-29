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​Убийства превращают в бытовуху: сети взбудоражил эмоциональный пост о беспределе полиции в Украине

суббота, 29 декабря 2018, 08:29

В сети "простыми словами" объяснили, почему до сих пор не раскрыто дело убитой активистки Екатерины Гандзюк, и другие не менее резонансные дела.

Об этом написал в Facebook известный блогер Иван Оберемко.

"Уже неоднократно слышал одно, очень интересное и показательное вопросы по делу Кати Гандзюк: "Ну серьезно, неужели они все не понимали, что будет такой резонанс?". И ответ очень прост: воне не просто не понимали, что будет резонанс, ОНИ БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО НЕ БУДЕТ НА*УЙ НИКАКОГО БЛ*ДЬ РЕЗОНАНСА. Почему? Потому что в Украине за два года более 50 нападений на активистов и журналистов, 40 нападений только за последний год", - пишет блогер.

Соответствующий пост набрал сотни репостов.

Как сообщал "Апостроф", юрист Маси Найем подал заявление в Государственное бюро расследований об уголовном правонарушении за разглашение информации расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.

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