​Экс министра Януковича, ломавшего носы депутатам, обвиняют в серьёзном преступлении

Экс-министру обороны времен президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрию Саламатину объявлено о подозрении в участии в преступной организации, которая совершила действия направленные на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему Министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыв обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ", - говорится в сообщении.

Как отметил Генпрокурор, умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", государственным предприятием "Антонов" и государственным предприятием "СВТФ" Прогресс "и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн. долларов США.

Известно также, что сегодня, 14 января, Саламатин должен был появиться на допрос в Генеральную прокуратуру.

Напомним, Саламатин был министром обороны в 2012 году. 8 февраля 2012 он сменил на посту Михаила Ежеля. 24 декабря 2012 он был освобожден в связи с отставкой Кабинета Министров.

25 декабря 2012 Саламатин был назначен советником Виктора Януковича.

Кроме того, Саламатин во времена Януковича возглавлял государственные компании "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром". Также избирался нардепом от Партии регионов в 2006-2007 годах. В Украине Саламатин жил с 1999 года, ранее он был гражданином России и работал в коммерческих структурах в Москве.

Экс-министр известен тем, что принимал активное участие в драках в Верховной Раде. Настоящая слава нашла Саламатина после зверской драки в Раде во время ратификации Харьковских соглашений. Тогда в пылу парламентской борьбы он переломил нос депутату от НУНС Владимир Карпук и ворвался в Президиум Совета с криком "А ну с*ки, бл*!".

Как сообщал "Апостроф", суд разрешил задержания бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, обвиняемого в растрате 43 млн гривен государственных средств.