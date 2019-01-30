​Россия устроила Украине новый демарш в Минске: подробности

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среда, 30 января 2019, 18:03

Кремль не собирается возвращать своих граждан в обмен на украинцев.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Российские "ихтамнеты" (кстати, мое слово, надо бы запатентировать) могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля – украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ. Координаторы ОБСЕ, к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры", – сообщила она.

Геращенко также сообщила, что украинская сторона также выдвинула в Минске еще одно требование – освободить троих пленных бойцов ВСУ, которых боевики удерживают еще со времен боев за Дебальцево.

"Мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев – С. Глондаря, Б. Пантюшенко, А. Коринькова, четыре года удерживаемых в Донецке. Реакции – ноль. Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда осужденных россиян просто так", – подчеркнула политик.

Политик также подчеркнула, что в украинской стороны есть основания полагать, что некоторых украинских пленников оккупанты могли пытать и замучить в тюрьмах. Речь идет о 13 украинцах, которых регулярно включали в списки на обмен, но потом их фамилии оттуда исчезали по непонятным причинам.

"Мы требуем полной информация о судьбах этих людей. Также, как и о судьбах более 70 украинцев, содержание которых от нас скрывают", – добавила она.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря украинские власти заявили, что готовы обменять 66 осужденных боевиков на 19 заключенных, которые удерживают в так называемых ДНР и ЛНР.

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