Профсоюз НСТУ назвала факты злоупотребления Аласании

Профсоюз "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НСТУ) сообщил о фактах злоупотреблений со стороны главы НСТУ Зураба Аласании.

Соответствующее письмо организации ПАО НСТУ Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий в адрес председателя наблюдательного совета ПАО НСТУ Татьяны Лебедевой от 18 декабря опубликовано на сайте издания ZiK.

В документе заявляется, в частности, о нарушениях трудового законодательства, хищении средств, больших зарплатах и премиях для руководства и мизерных зарплатах для простых работников.

"Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц, прослеживается в деятельности более 50 человек... Устройство незаконных размеров надбавок, доплат, премий, достигают миллионов гривен, установление незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат", - говорится в документе.

В письме обращается внимание на открытие на тот момент уже ряда уголовных производств, в частности, по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО НСТУ при проведении тендеров.

Также сообщается, что письма о коррупционных правонарушениях в ОАО НСТУ переданы в Государственный департамент США, "поскольку отмывания средств международной технической помощи правлением ПАО НСТУ под руководством З.Аласания хотя и происходит на территории Украины, но касается нецелевого использования средств, предоставленных правительством США" . При этом приводится несколько примеров таких нарушений.

"Неэффективное использование средств НСТУ подтверждается отчетом аудита НСТУ за период с 19 января 2017 до 31 декабря 2017 года, проведенному международной аудиторской компанией" Эрнст энд Янг "... Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушения со стороны руководства ПАО НСТУ. Она сообщила о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO. Указанные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме.

В документе также отмечается, что попытки скрыть негативные результаты финансовой деятельности проводятся через решение правления и наблюдательного совета ПАО НСТУ.

"Украинская общественность (и не только медийную) беспокоит непрофессиональное осуществления управления компанией правлением ОАО НСТУ и незаконно созданным исполнительным директоратом", - говорится в письме.

Как сообщалось, наблюдательный совет НСТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержала расторжение контракта с З.Аласания, о чем сообщила член наблюдательного совета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность - тоже".

Аласания заявил, что вопросч его отставки в повестке дня наблюдательного совета не было, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательно".

Кабинет Министров назначил Аласанию генеральным директором НТКУ 26 марта 2014.

1 ноября 2016 он заявил о подаче заявления об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию в связи с проблемами с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительным психологическим нагрузкам со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 наблюдательный совет Общественного вещания выбрал Аласанию новым главой правления.

В июле 2018 бывшие журналисты НСТУ призвали Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания разорвать контракт с Аласанией. Его обвиняли в введении цензуры, участия в коррупционных скандалах, развале региональных телерадиокомпаний, закрытии программ на отдельные темы.