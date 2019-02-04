РУС. | УКР.

понедельник, 4 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 февраля

17:34
В Херсоне произошло серьезное ДТП: много пострадавших
17:20
Власть боится реальной оппозиции, поэтому пытается не допустить меня к выборам, но я пойду до конца – Соловьев
17:18
СМИ узнали о причастности нардепа от БПП Макарьяна к подпольному казино в Николаеве
17:10
​Украинцы смогут переводить деньги через почту: появились детали
16:57
"Наш край" озвучил требования к кандидатам в президенты
16:57
​Позывной "Скорпион": в сети рассказали героическую историю бойца-сапера ВСУ
16:57
Тимошенко рассказала, кто виноват в росте цен на коммуналку
16:55
Ранение 5-летнего мальчика в Киеве: суд принял важное решение по стрелку
16:53
Эксперт объяснил, почему Порошенко обещает реальные перспективы вместо "золотых гор"
16:50
Как школьница: Пугачева похвасталась цветущим внешним видом
16:33
Аудит НАБУ по "делу Мартыненко" не нашел убытков - адвокат
16:27
В Киеве пьяная компания жестоко избила полицейского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Аудит НАБУ по "делу Мартыненко" не нашел убытков - адвокат

понедельник, 04 февраля 2019, 16:33

Заказанный НАБУ аудит в так называемом "деле Мартыненко" не обнаружил убытков по контракту "Энергоатома" с чешской "Шкодой" - в этом деле нет никакого преступления.

Об этом со ссылкой на адвоката Петра Бойко сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко, "Еспресо".

"В этом заказном деле нет ни убытков, ни преступления – об этом свидетельствуют материалы самого НАБУ. Даже аудиторы, исследовавшие контракт по заказу НАБУ, указали, что не видят никаких убытков. Они обусловили возможность убытков только если следствие это докажет. То есть, аудиторы не захотели написать то, что просило НАБУ. А НАБУ надеялось на заключение аудита как главное доказательство", - сказал адвокат.

По его словам, в заключении аудита возможны только 3 варианта - "есть убытки", "нет убытков" или "подтвердить не можем".

"Аудиторская компания под давлением НАБУ написала ноу-хау - "если... - то...". Поэтому НАБУ организовало фейковую экспертизу руками государственного учреждения, чтобы хоть как-то аргументировать - а на чем же строится дело, если в нем нет убытков? Эта экспертиза НАБУ была сделана с грубым нарушением закона. Поэтому защита обратилась за независимыми экспертными рецензиями. Они показали, что НАБУ солгало об убытках", - отметил Бойко.

После этого, по его словам, НАБУ через СМИ "начало атаку на Минюст и защиту, обвиняя их в том, что дело разваливается".

"Вот только защита сделала эти рецензии в рамках действующего законодательства (такие рецензии проводились и много лет назад), не говоря уже о принципе состязательности сторон. А доказательств против Мартыненко у НАБУ не было и нет - только манипуляции и его пиар-демонизация", - сказал он.

Адвокат сообщил, что "во время досудебного следствия детектив НАБУ Дерновой отказал защите в исследовании цены на оборудование "Шкоды". Почему? Потому что такое исследование полностью опровергло бы то, что нарисовало НАБУ. Ведь не было никакого завышения цены - она была стандартной для всех стран, в т.ч. Украины".

"А независимый эксперт, к которому обратилась защита, сделал вывод (эксперт несет юридическую ответственность) - наше государство получило от контракта "Энергоатома" со "Шкодой" 21 млн грн прибыли. Не убытков, а прибыли! Поэтому все громкие обвинения НАБУ являются ложью, которая будет опровергнута в судах – включая Антикоррупционный", - подчеркнул Бойко.

По его словам, сейчас НАБУ-САП и в суде, и в информационном пространстве пытаются перевести внимание с отсутствия убытков для государства на панамскую компанию "Бредкрест".

"Но, во-первых, это вопрос к "Шкоде" и их экономическим отношениям, а посредничество - обычная законная деятельность. Как только "Шкода" получила от "Энергоатома" средства - это уже стали ее деньги. Во-вторых, и главное - привязка к "Бредкресту" Николая Мартыненко является манипуляцией, которая опровергнута всеми документами - учредительным договором компании, выпуском акций, сертификатом владельца.... Там нет фамилии Мартыненко. Причем эти документы собраны самым НАБУ - неудивительно, что обвинение пыталось скрыть их от суда", - отметил адвокат.

"Таким образом, слушания в суде показали: все обвинения НАБУ против Мартыненко и других фигурантов этого дела сфабрикованы. Причем мы уже исследовали основные материалы обвинения, включая разрекламированную "швейцарскую флешку". И нигде нет ни одной подписи Мартыненко, нигде он не распоряжался средствами и не получал ни копейки. А что будет, когда мы дойдем до материалов защиты? Они окончательно похоронят все фейковые обвинения со стороны НАБУ-САП", - пообещал Бойко.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добродетели: кошка, гуляющая сама по себе, или шесть месяцев бездействия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: