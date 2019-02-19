ДТП с Зайцевой и Дроновым: названа дата оглашения приговора

Обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову Киевский райсуд города огласит приговор ориентировочно 26 февраля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию суда.

Так, приговор будет объявлен ориентировочно 26 февраля 2019 в 14:00.

Как сообщал "Апостроф", Геннадий Дронов, обвиняемый по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове, заявил, что чувствует вину за то, что случилось, и просит прощения перед Богом.

Дронов также признался, что чувствует вину за то, что оказался на перекрестке и начал движение, однако отметил, что ехал "как все и как всегда" и не подозревал о таких последствиях.

Также известно, что обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.