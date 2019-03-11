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Боятся идти против системы: адвокат обвинил Печерский суд Киева в нарушении норм УПК

понедельник, 11 марта 2019, 21:16

Адвокат Александр Долобашко заявил, что Печерский районный суд Киева нарушил нормы УПК в ходе рассмотрения дела основателя ОО «Всеукраинский союз народных реформ» Виктора Зайца

Как отмечается, судебное заседание проходило с участием следственного судьи Татьяны Ильевой. Старшим группы следователей Нацполиции является подполковник Дмитрий Гладченко.

Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 189 УК Украины, «вымогательство денежных средств», Виктор Заец находится в СИЗО с октября 2018 года. По мнению Долобашко, вопреки действующему УПК, ему в очередной раз отказано в избрании альтернативной меры пресечения в виде залога. Именно такая мера, а не содержание под стражей, предусмотрена статьей, которую инкриминирует Виктору Зайцу следствие. Тогда как пребывание в СИЗО без надлежащих для этого оснований строго запрещено Законом, констатировал адвокат.

«Обвинительный акт от начала до конца писаный по воде вилами, ведь физическое лицо Виктор Заец, выполняя функции коллекторской медиации, действовал не с целью вымогательства денег, а с целью определения условий погашения задолженности перед кредиторами - то есть выполнения ими своих гражданско-правовых обязательств обязательств. И это признают в материалах следствия сами же так называемые потерпевшие. Следствие никоим образом не обосновало заявленные обвинения, по которым подозреваемый обязан оставаться под стражей», - подчеркнул адвокат.

Нарушение норм УПК стало общепринятым в Печерском суде города Киева, поскольку судьи панически боятся идти против системы, которую представляют правоохранительные органы, резюмировал адвокат. Только таким образом можно интерпретировать невыполнение судом своей прямой обязанности по определению залога. При этом подозреваемому несколько месяцев отказывается в свидании с женой, что используется для совершения морального давления на человека, чья вина не доказана.

Напомним, Нацполиция расследует дело, в котором потерпевшими выступают начальник отдела ГСУ Нацполиции Украины Евгений Шевцов и его жена Алена Шевцова-Дегрик - владелица платежной системы LEO. Она же, как писали СМИ, является бенефициаром ряда скандальных компаний по осуществлению электронных платежей.

Виктор Заец, будучи помощником адвоката Владимира Косенко, во всех материалах следствия действовал по поручению кредиторов в рамках медиации по определению способа выполнения заемщиками своих долговых обязательств.

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Раздел: ПолитикаСуды Тема:
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