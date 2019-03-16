Кандидат в президенты Данилюк будет судиться с олигархическими телеканалами

Лидер Гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк, который зарегистрирован как кандидат в президенты Украины, сообщил, что подал судебные иски против всех центральных телеканалов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уверен, что суд установит грубые факты нарушения законодательства и предвзятое отношение к отдельным кандидатам. Согласно отечественному законодательству, иски кандидата в президенты должны быть рассмотрены в течение следующей недели. Адвокат по образованию Данилюк, обещает, что на основании этих решений "Спільна справа" будет обращаться в Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения с требованием отменить лицензии этих телеканалов.

Глава "Спільної справи" объяснил, что принимая участие в президентских выборах 2019 году он пытается противодействовать российской гибридной агрессии и вмешательству в украинские выборы. Однако, его права и возможности как кандидата, довольно ограничены, из-за тотального контроля олигархами украинских СМИ.

"Одной из причин моей регистрации в качестве кандидата в президенты была предусмотрена законом возможность получить равный с другими кандидатами доступ к средствам массовой информации для того, чтобы иметь возможность донести до широкой общественности уровень угроз и пути противодействия... Несмотря на это, за почти 2 месяца с момента моей регистрации я был лишь на нескольких эфирах, а обращение штаба "Спільної Справи" о необходимости соблюдать требования закона относительно беспристрастности олигархическими СМИ нагло игнорируются. Олигархический контроль за СМИ и злоупотребления этим контролем для манипулирования украинским избирателями - основа олигархического господства в Украине.

Достаточно делать вид, что мы не понимаем зачем олигархат тратит миллиарды на покупку и поддержку СМИ, ни один из которых не является прибыльным. Используя СМИ, олигархат и российские спецслужбы создают фальшивую реальность, умело сводя весь политический ассортимент до нескольких контролируемых ими марионеток. Умалчивают реальные угрозы, ограничивая политическую дискуссию только выгодными им темам.

Ваша поддержка и личное присутствие на судебных заседаниях по нашим искам - это залог того, что нам удастся получить эту общую победу. Нам пытаются закрыть рот, чтобы мы не мешали им гнать страну на убой. Выберите Правду. Какой бы горькой она ни была", - заявил Данилюк.

Александр Данилюк, один из лидеров Революции Достоинства. В январе 2014 года был объявлен властями Януковича в розыск. После начала русско-украинской войны, работал экс-советником министра обороны Украины, сейчас возглавляет Центр оборонных реформ и специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Один из неожиданных кандидатов в президенты, который открыто заявляет, что не планирует быть политиком, а использует кандидатские возможности чтобы предупредить избирателей об угрозе российского реванша.

Среди доверенных лиц Данилюка есть экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР), и два полковника запаса Генерального штаба Вооруженных сил. А его уполномоченным представителем в ЦИК стал адвокат Назар Первак, до недавнего времени - член Совета общественного контроля НАБУ.