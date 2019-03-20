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​Скандал с бэби-боксами для новорожденных украинцев: стало известно о ходе расследования

среда, 20 марта 2019, 11:11

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту завышения цены на бэби-боксы и низкое качество товаров для детей, входящих в наборы.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини" .

Дело расследует управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что Кабинетом Министров от 30 мая 2018 определено внедрение пилотного проекта "Ответственное отцовство", одним из этапов реализации которого является предоставление одноразовой натуральной помощи "пакета малыша" в рамках государственной помощи семьям с детьми.

Указанный пилотный проект внедрялся Министерством социальной политики при участии представительства Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ.

С целью использования избыточно перечисленных средств были внесены очередные изменения в постановление КМУ № 512 от 20.06.2018, согласно которым при определении количества помощи в виде "пакетов малыша" на текущий год необходимо учитывать также потребность на 2 месяца следующего года, в связи с чем ЮНОПС был проведен следующий этап закупок, победителем которого стало ООО "СКАЙ ТРЕЙД Украина", которое в настоящее время осуществляет производство и поставки товаров за бюджетные средства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бэби-боксы систематически "не доезжают" до многих роддомов. Если они там и появляются, то в ограниченном количестве, маленькими партиями, и их хватает не на всех. Также качество товаров для детей из набора оставляет желать лучшего.

Как сообщал "Апостроф", под Житомиром назревает врачебный скандал из-за смерти роженицы и младенца.

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