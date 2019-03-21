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Суд над экс-начальником Генштаба ВСУ : в деле появился подставной "эксперт" и секретные документы

четверг, 21 марта 2019, 15:58

В ходе суда над бывшим начальником Генерального штаба ВСУ, генералом Владимиром Заманой, который обвиняется в государственной измене, выяснились неожиданные детали.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Нато Двали.

По ее словам, ключевой эксперт, который готовил для Военной прокуратуры экспертизу в деле Заманы, оказался фигурантом уголовного производство, открытого той же Военной прокуратурой.

"Более того, эксперт оказался таким гениальным, что меньше чем за две (!) недели составил экспертный вывод почти на 200 страниц. Даже не знаю, как объяснить... Ну вот чувак за две недели докторскую диссертацию наваял. Ах да, судя по всему ВП предоставила эксперту, а потом подшила в дело документы с грифом "секретно", – добавила журналистка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 февраля, военная прокуратура совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

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