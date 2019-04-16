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Журналисты рассказали о "молочной афере" депутата Хмельницкого облсовета

вторник, 16 апреля 2019, 13:42
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Депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордийчук создал схему обмана селян на продаже молока в двух областях Украины.

Об этом сообщается в расследовании издания "СтопКор".

"На его компанию открыто уже более десяти уголовных производств, а сумма, которую потеряли селяне Хмельницкой и Житомирской, которые отдавали свое молоко "Первому национальному производственному кооперативу" с надеждой на хорошую прибыль оценивается в более 20 млн гривен", - отмечают журналисты.

Суд в споре между Староконстантиновским молочным заводом и предприятиями депутата стал на сторону завода и уже вынес первые решения. Однако их выполнение было затруднено, поскольку, как отмечают журналисты, депутат подключил админресурс – подкупил блогеров и отдельных судей.

Известно, что кооператив Гордийчука обязан компенсировать заводу 6,5 млн гривен за транспортные услуги по перевозке молока, однако оплату ответчик задерживает. Причина – банкротство кооператива, и по мнению истцов, процедура банкротства была запущена намеренно. Они ссылаются на данные открытых реестров о том, что активы кооператива были выведены на фиктивные компании, включая Органик Сидс, где руководителем является Виктор Путря – экс-директор кооператива.

Также в издании сослались на декларацию Гордийчука в НАПК. Согласно расследованию, там не было учтено имущества на 4 млн гривен. НАПК уведомило об этом факте Национальному антикоррупционному бюро.

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