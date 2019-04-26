​Стало известно о неожиданном решении суда по соратнику Медведчука

25 апреля Дзержинский районный суд Харькова отменил домашний арест члена пророссийской организации "Украинский выбор" Андрея Лесика, обвиняемого в сепаратизме.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Бывшему депутату Харьковского горсовета избрали самую мягкую меру пресечения – личное обязательство.

"Сегодня суд изменил мне меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - сообщил Лесик.

Напомним, главу харьковского отделения пророссийского движения "Украинский выбор" Андрея Лесика 15 декабря 2017 года сотрудники СБУ задержали в Луганской области и доставили в Харьков. В тот же день суд арестовал его без права внесения залога.

Как сообщал "Апостроф", Лесика 2 марта 2019 был освобожден из-под стражи по решению Киевского районного суда Харькова прямо в зале заседаний.