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Дерибан по-крупному: сети возмутило тайное решение властей по ТЭЦ

среда, 29 мая 2019, 14:19
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Кабинет министров Украины на заседании 22 мая передал Калушскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в коммунальную собственность.

Об этом сообщает представитель президента в Кабмине Андрей Герус в Facebook.

По словам Геруса, на минувшем непрозрачном заседании правительства приняли решение о выведении Калушской ТЭЦ из государственной собственности в коммунальную собственность Калуша с выделением государственной помощи.

Он также подчеркивает, что министр энергетики Игорь Насалик ранее был мэром этого города. Кроме того, эта ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля на западе Украины, который не принадлежит ДТЭК.

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема). Я думаю, после объявленной заявления об отставке "выносить" государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, не является очень хорошей практикой, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям", - добавил Герус.

Ранее, в ноябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман предложил передать государственные ТЭЦ местным властям после того, как в нескольких городах был сорван старт отопительного сезона. Позже премьер отметил, что местные власти готовы взять 4 ТЭЦ в коммунальную собственность. При этом Калушской ТЭЦ в том перечне не было.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", названа дата возможной отставки Кабмина Гройсмана.

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