В "Народном фронте" призвали суд приобщить стенограмму из АП к представлению о роспуске Рады

Конституционный Суд Украины должен приобщить к заявлению о незаконном роспуске парламента президентом стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций, опубликованную на сайте АП - как доказательство того, что у гаранта отсутствовали конституционные основания для указа о прекращении полномочий ВР.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны.

"Об этом была прямая цитата президента Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет никакого упоминания... Таким образом мы привлечем эту стенограмму для представления КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским - таким, которое основано на собственной воле Зеленского и не соответствует Конституции. Это недопустимо, потому что такого не позволяли даже те президенты, которые сидят под охраной ФСБ в "золотой клетке" Кремля. Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции - заканчивают очень плохо. Поэтому предостерегаю всех, кто сидит в кабинетах и принимает решение: соблюдать здравого смысла и верховенства права, и только тогда у нас есть шанс на государство", - сказал Тетерук.

Андрей Тетерук также отметил, что "стенограмма была очень цензурирована", однако это не мешает ее включить в представление 62-х народных депутатов в КСУ о незаконном роспуске парламента.