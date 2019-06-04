RU  UA  EN

вторник, 4 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июня

22:15
Зеленский в ЕС высказался о ПриватБанке и идее дефолта
22:05
Кличко сделал неожиданное заявление по выборам и Саакашвили: видео
21:52
Ликвидация УПЦ (КП) в Украине: ПЦУ опубликовала видеофакт
21:27
Подробности по новым подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего мальчика
21:25
Легендарный украинский клуб не сумел обыграть команду из села в битве за выживание: видеообзор
21:10
Безнаказанность убивает: онлайн трансляция протестов из-за убийства Кирилла Тлявова
21:06
По Киеву новая волна минирований: кому досталось в этот раз
20:57
"Карпаты" не смогли выиграть первую битву за выживание
20:53
Политологи высказались о шансах "партии мэров" на выборах в Раду
20:45
Появилось видео самоликвидации боевиков на Донбассе
20:29
Убийство ребенка полицейскими: правозащитники рассказали о последствиях
20:09
Раде предложили наказывать жителей Донбасса за паспорт РФ: в чем суть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Роспуск парламента вопреки Конституции является опасным прецедентом - "Народный фронт"

вторник, 04 июня 2019, 12:20
переглянути новину українською

Конституционный Суд будет определяться с формой слушания дела о соответствии с Основным Законом указа президента о роспуске Верховной Рады VIII созыва, между тем фракция "Народный фронт", как инициатор представления, подчеркивает, что никаких юридических оснований для роспуска парламента не было и нет.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"По нашему мнению, речь идет о факте сознательного нарушения Конституции высшим должностным лицом государства. Это - очень опасный прецедент. Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска парламента - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы обращаемся в Конституционный Суд с просьбой учесть срочность вопроса и рассмотреть наше обращение по ускоренной процедуре. Страна ожидает решения суда в ближайшее время", - отметил Максим Бурбак.

Он отметил, что назначение досрочных выборов вопреки Конституции привело к расходам бюджетных средств.

"Все, кто задействован в подготовке парламентских выборов, планировалось, что они будут срочные и состоятся в октябре, а не "аврал" на 3 месяца раньше - в летний период. Тем более, что законных оснований для роспуска Верховной Рады не было и нет", - резюмировал Бурбак.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: