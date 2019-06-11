Двоечник на экзамене: соцсети повеселило видео разговора представителя Зеленского с судьей КСУ

Поводом для очередных шуток украинцев в сети стал разговор представителя президента Украины Владимира Зеленского Федора Вениславского в ходе заседания 11 июня по роспуску Верховной Рады с судьей КСУ Игорем Слиденко.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе Баба і кіт.

"Можно разбирать на цитаты. Общение судьи Конституционного суда Игоря Слиденко и представителя Зе", - говорится в подписи к кадрам.

В сети тут же стали комментировать кадры.

"Президент пошел писать указ о роспуске Конституционного Суда", "Какой умница судья. Он просто укладывает каждой фразой на лопатки зе-представителя", "Я будто бы в университет вернулся на 4 минуты", "Разговор профессора с тупыми студентом на экзамене,когда студент льет воду,не говоря ни слова по сути", - пишут в сети.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Конституцион­ный суд рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады: онлайн трансляция.