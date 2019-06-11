Указ президента о досрочном роспуске Рады нарушает Конституцию - нардеп Алексеев в КСУ

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва нарушает Конституцию.

Об этом во время доклада на заседании Конституционного Суда Украины по рассмотрению законности указа о роспуске парламента заявил депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев.

Игорь Алексеев уточнил, что Конституция определяет четкие основания, по которым президент может принять соответствующее решение. Они являются исключительными и не подлежат расширенному толкованию.

"Вот эти условия: в течение месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция; в течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства; в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться ... Ни одного из этих оснований на момент издания президентского указа о роспуске Верховной Рады не было. Конституционное основание досрочного прекращения полномочий парламента, на которое ссылается президент в своем указе, предполагает наличие двух условий: юридического факта прекращения деятельности коалиций и несостоятельности ВРУ создать ее в течение одного месяца", - акцентировал Алексеев.

Он также отметил, что во время консультаций президента с главами парламентских фракций и руководством ВР, президент предположил отсутствие коалиции с 2016 года. Однако народный депутат отметил, что формирование коалиции в ноябре 2014 г. соответствовало Конституции. С того момента и до 17 мая 2019 численность коалиции соответствовала закону и насчитывала конституционное большинство состава парламента.

"Конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначения внеочередных выборов не было. Даже на сегодня президент не имеет полномочий досрочного роспуска ВР. Он получит их только 17 июня, когда истечет месяц на формирование коалиции. Но и в это время пройдет шестимесячный срок, определенный в статье 90, когда президент может распустить парламент. Таким образом, глава государства не может прекратить полномочия Верховной Рады, а его указ не соответствует Конституции Украины", - подытожил Алексеев.