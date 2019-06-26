Убийства во время Евромайдана: скандального генерала СБУ выпустили из СИЗО

Бывшего начальника Управления СБУ в Киеве и Киевской области времен Евромайдана Александра Щеголева освободили под домашний арест.

Об этом сообщает Insider.

В частности Щеголева обязали носить электронный браслет. При этом судья подчеркнул, что решение суда не может быть обжаловано.

Напомним, бывшего сотрудника СБУ Александра Щеголева обвиняют во введении в действие антитеррористической операции вечером 18 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также введении в действие плана "Бумеранг". Обвинение инкриминирует Щеголеву 10 погибших и 124 раненых. В его деле насчитывается 117 томов. В общей сложности совокупность этих преступлений предусматривает пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее главу СБУ времен Евромайдана Александра Щеголева облили зеленкой.