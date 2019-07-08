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На попытках сорвать парламентские выборы поставлен крест – "Оппозиционный блок"

понедельник, 08 июля 2019, 14:55
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Верховный суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу партии "Оппозиционный блок" и отменил решение Шестого апелляционного суда, которое обязывало провести повторную жеребьевку номеров партий в бюллетене.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте партии.

Иск с требованием провести пережеребьевку, а по сути - сорвать выборы 21 июля - подала "Аграрная партия". На стороне истца в судебном процессе выступила "Оппозиционная платформа – За жизнь", от которой идут в парламент 11 представителей команды Петра Порошенко и Илья Кива.

На момент судебного решения о пережеребьевке ЦИК напечатала около 7 миллионов бюллетеней. Проведение повторной жеребьевки и необходимость перепечатывания бюллетеней означало невозможность избрания нового парламента на выборах 21 июля и фактический их срыв.

"Данные социологических исследований незаангажированных агентств демонстрируют устойчивый рост сторонников "Оппозиционного блока"… Особенно это заметно в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской и Харьковской областях", - отметили в партии.

"Мы приветствуем решение Верховного Суда, которое показало, что справедливость можно отстоять законными способами. Уже ничто не помешает провести выборы в намеченный срок и таким образом поставить точку на затянувшемся правлении предыдущего руководства", - отметили в "Оппозиционном блоке".

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