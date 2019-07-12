Суд принял скандальное решение по участию в выборах одиозного прокурора времен Януковича

Апелляционный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии относительно запрета на участие в выборах Рената Кузьмина – экс-заместителя секретаря СНБО Украины и экс-заместителя генерального прокурора при президенте Януковиче.

Об этом сообщил адвокат, защищающий интересы Кузьмина в Украине Артем Захаров у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что защита в процессе настаивала на незаконности решения ЦИК.

"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Ренат Кузьмин в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - заявил он.

Также адвокат спрогнозировал "агонию у определенных лиц" в контексте принятия такого решения, а также попытки надавить на ЦИК для повторного запрета участия в выборах Кузьмина.

Как сообщал "Апостроф", 7 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию еще 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах. Среди них были несколько однопартийцев Кузьмина.