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В интересах людей: Тимошенко подала пенсионный иск против правительства и ПФУ
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В интересах людей: Тимошенко подала пенсионный иск против правительства и ПФУ

среда, 17 июля 2019, 14:21
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Команда Юлии Тимошенко подала в Окружной административный суд Киева иск о нарушении правительством, Пенсионным фондом и Минсоцполитики права граждан на минимальную пенсию.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы требуем признать незаконными все решения правительства для тех пенсионеров, кому они весь год платили меньше прожиточного минимума - 3094 грн", - подчеркнула лидер "Батькивщины" после подачи иска.

Она напомнила, что законом предусмотрены размеры прожиточного минимума для различных категорий граждан, ниже которого платить зарплаты и пенсии запрещено. Поэтому, каким бы маленьким ни был стаж у пенсионера, ему нельзя заплатить меньше 3094 грн.

Зато весь последний год правительство Порошенко-Гройсмана на базе бюджета платило миллионам украинцев заниженные пенсии.

"Порошенко и Гройсман нарушили закон и Конституцию, начав безграничную коррупцию на деньгах госбюджета, а пенсионерам недоплатили денег", - сказала Тимошенко и добавила, что более 70% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что ее команда уже доказала в судах незаконность и безосновательность постановлений правительства Порошенко-Гройсмана о повышении цен на газ для населения.

"Мы уверены, что такое же решение будет принято и по "пенсионному иску", и пенсии будут пересчитаны", - заявила Юлия Тимошенко.

В то же время, политик отметила, что перерасчет может произойти быстрее, если решение примет новый парламент и новое правительство.

"Именно поэтому каждый голос, отданный на выборах за "Батькивщину", станет голосом за повышение минимальной пенсии до 3094 грн, за снижение тарифов и голосом против распродажи земли и стратегической собственности государства", - подытожила лидер партии.

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