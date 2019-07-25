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Суд подтвердил победу Виктории Гриб на выборах на 105-м округе

четверг, 25 июля 2019, 19:34
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В Луганской области на 105 округе победила представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб, а второе место занял представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Медведчук.

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Новоайдарский районный суд рассмотрел иск Сергея Медведчука к участковым избирательным комиссиям №404 и 406. Истец просил суд установить массовые нарушения на избирательных участках во время подсчета голосов. Однако суд отказал ему в удовлетворении его требований, чем подтвердил полное соблюдение процедуры во время подсчета голосов и отсутствие нарушений во время составления протоколов о подсчете голосов.

Отметим, что в Новоайдарском районном суде находятся на рассмотрении еще два аналогичных заявления Сергея Медведчука в отношении других участковых избирательных комиссий.

Ранее на 105-м округе по инициативе истца состоялся пересчёт голосов на участке №405. Согласно данным оригинала протокола здесь, как и на остальных участках, победила Виктория Гриб. В результате пересчета голосов первоначальные результаты голосования на данном участке подтвердились.

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