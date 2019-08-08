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В Харькове суд принял скандальное решение по одиозной сепаратистке: видео

четверг, 08 августа 2019, 16:07
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В Харькове суд принял решение полностью оправдать известную активистку и лидера сепаратистского движения "Женское движение Харькова" Изабеллу (Аллу) Сиренко.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на решение суда.

Активистку обвиняли в хранении взрывчатки и боеприпасов. Также к делу были привлечены записи с митинга на площади Свободы в Харькове 15 июня 2014 года, когда Сиренко публично призывала отделить юго-восточные территории от Украины. После ее задержания в марте 2018 года, правоохранители обнаружили у нее дома гранаты РГД-5, шнур для детонатора и зажигательную трубку. Сама задержанная свою вину отрицала.

Свидетели подтвердили, что Сиренко действительно обращалась к харьковчанам с сепаратистскими призывами, однако суд их показания не принял ко вниманию из-за процедурных моментов – якобы те в ходе заседания смотрели видео выступления обвиняемой.

Также суд не принял ко вниманию видеозапись из YouTube, поскольку видео было удалено.

Таким образом, улик против Сиренко не осталось и 31 июля ее признали невиновной.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове убили бизнесмена, который в России разыскивался по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ, а в Украине проходил в уголовном производстве как сообщник лидера сепаратистской организации "Оплот".

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