Дело НАБУ по "Роттердам+" - это политическое преследование бывших членов НКРЭКУ, - адвокаты Евдокимова

Адвокаты бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова сделали важное заявление о невиновности своего подзащитного, назвав его арест политическим преследованием.

Адвокаты Евдокимова утверждают, что законность формулы подтверждена решениями судов и заключением международной компании и настаивают на непрофессионализме НАБУ.

"Мною и моими коллегами было предоставлено решение судей. Они указывают, что действия постановления (НКРЭКУ о введении формулы" Роттердам+") являются законными и расчет лучший. Есть подтверждение. На сайте НКРЭКУ находится вывод международной компании, которая подтвердила расчеты. Поэтому это чисто политический заказ относительно нашего клиента", - заявил адвокат Евдокимова Евгений Крамаренко.

Другой адвокат Евдокимова, Татьяна Черезова, комментируя решение Соломенского суда об избрании Евдокимову меры пресечения в виде ареста на 60 суток, или залога в почти 2 миллиона гривен, подчеркнула, что сторона обвинения в суде не предоставила никаких доказательств своей позиции.

"Решением недовольны, считаем данный процесс политическим заказом, и то, что сегодня происходило, это был полный фарс. Потому что прокурор никоим образом не доказал свои аргументы", - сказала Черезова.