RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 сентября

14:44
​Что происходит с долларом в обменниках перед выходными: появилось фото
13:37
​В МВФ назвали условия подъема экономики в Украине
12:38
​​Украинцев ждет скрытое повышение пенсионного возраста: прогноз и график изменений на ближайшие годы
11:36
Киевский суд принял неожиданное решение по крупному штрафу "Сбербанку": реакция НБУ
10:35
​Миссия МВФ огласила результаты своей работы в Украине: что известно
09:29
​Нацбанк снизил курс гривны: официальный курс

26 сентября

23:59
Будет катастрофа: эксперты объяснили, чем обернется для Украины срыв договоренностей с МВФ
23:05
Почему переговоры Украины с МВФ не увенчались успехом: названы главные причины
17:35
Ускорить развитие страны: руководители Альфа-Банка рассказали о самых актуальных реформах для Украины
17:22
Пенсионный фонд отчитался о выплатах пенсий и субсидий за сентябрь: названы суммы
16:19
Украина находится "на радарах" у иностранных инвесторов - генмеджер Альфа-Банка
16:13
Объемы газа в украинских хранилищах выросли до десятилетнего рекорда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известна в узких кругах: в Киеве поймали на взятке и с наркотиками частного исполнителя Екатерину Шмидт, фото и видео

пятница, 27 сентября 2019, 09:57
переглянути новину українською

В четверг, 26 сентября, в Киеве задержали на взятке частного исполнителя, по данным СМИ, речь идет о Екатерине Шмидт.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщила прокуратура Киева.

"Злоумышленница требовала от гражданина 1000 долларов США за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаление его данных из Единого реестра должников. Задержание лица произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения неотложных обысков были также изъяты пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которые направят на экспертизу.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины.

В распоряжении редакции есть фото задержания.

"Киев Оперативный" на своей странице в Facebook уточняет, что Шмидт известна в узких кругах именно тем, что закрывает производства и удаляет данные о должниках из реестра за взятки.

Стоит добавить, что введение института частных исполнителей было предусмотрено законом Украины от 2016 года, согласно которому частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности. При этом он не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

Как известно, Екатерина Шмидт ранее засветилась в программе "Наши гроши", "Вот оно как" с Денисом Бигусом, где она с Иваном Жаботинским рассуждала именно о борьбе с коррупцией в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: