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Порошенко вызвали на допрос "с пристрастием": в чем особенность

понедельник, 30 сентября 2019, 19:26
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В среду, 1 октября, в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ждут пятого президента Украины Петра Порошенко для прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа.

Об этом сообщает УНИАН.

"Действительно, такое исследование (с применением полиграфа) назначено на 1 октября. Но больше, кроме той информации, что оно назначено, сказать не можем", - рассказали журналистам в институте.

Пока неизвестно, явится ли Порошенко на исследование с применением детектора лжи. Решение о его проведение принял Печерский районный суд Киева, в производстве которого находится дело о вероятном уклонении экс-президента от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".

В пресс-службе института отметили, что все детали об исследовании могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.

Как сообщал "Апостроф", раньше экс-президента Украины Петра Порошенко поймали на нарушении правил дорожного движения.

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