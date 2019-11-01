Скрываемая САП экспертиза подтверждает обоснованность "Роттердам+" - адвокат

Экспертиза по "Роттердам+", которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по предписанию САП, подтверждает экономическую обоснованность формулы и отсутствие убытков от ее действия, поэтому САП скрывает ее от суда.

Об этом написала адвокат Ирина Одинец в Facebook.

"Блогеры нашли документы, которые мы как защита по делу "Роттердам+" не могли получить от следствия. Выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Из этих материалов видно, что прокуроры САП несколько раз делали запросы и по-разному формулировали вопросы к экспертам, чтобы получить желаемый ответ. Но ответ был неутешительным для детективов - формула "Роттердам+", по мнению уважаемых экспертов, является экономически обоснованной, а ущерб от ее действия эксперты не нашли. А нет убытков - нет состава преступления", - написал Одинец.

По мнению адвоката, поэтому эту экспертизу САП не предоставляла суду. Она также напомнила, что прокурор признал, что выбирает по своему усмотрению материалы, которые предоставляет суду. И подчеркнула, что защита пытается официально получить эту экспертизу.

"По моему мнению, обнародованные документы реальны, ведь прокурор прямым текстом заявил, что может решать, какие материалы предоставлять суду, а какие нет и сказал, что не считает нужным предоставлять экспертизу КНИИСЭ. В то же время, мной на прошлой неделе были представлены запросы для официального получения экспертиз", - написала Одинец.

Ранее юрист и блогер Михаил Шнайдер в Facebook опубликовал фотокопию отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводившего официальную экспертизу формулы "Роттердам+" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году. Согласно отчету, эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЕКУ №289, более известной как "формула Роттердам+".

Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ за заготовленными ответами.