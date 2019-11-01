Взыщет лишь малую часть: стало известно о решении суда по делу "Яблуневого Дара" и "Дельта Банка"

Хозяйственный суд Львовской области 29 октября принял решение по делу о взыскании с ООО "Яблуневый Дар" в пользу неплатежеспособного "Дельта Банка" и решил взыскать с компании "Яблуневый Дар" только 0,37 млн грн вместо 28,09 млн грн и 68,498 млн евро (всего - около 69,5 млн евро).

Об этом сообщается в решении суда.

Во взыскании указывается всего около 69,5 млн, и суд решил отказать заявителям в связи с пропуском "Дельта Банком" срока исковой давности.

При этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил долги ООО "Яблуневый Дар" (в том числе и долг, во взыскании которого суд отказал) на торги в рамках лота активов неплатежеспособных банков. Торги запланированы на 7 ноября 2019 года. О судебном проигрыше в сообщении о торгах не упоминается.

ООО "Яблуневый Дар" упоминалось в новостях в связи с многочисленными судебными делами о зачете встречных требований с "Дельта Банком".

Напомним, что "Яблуневый Дар" входит в группу предприятий, основным видом деятельности которых является переработка фруктов. Компания принадлежит львовскому бизнесмену Тарасу Барщовскому.