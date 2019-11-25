Экспертизы и отчеты ФГВФЛ и НБУ опровергают обвинения НАБУ по делу VAB банка - юристы

Обвинения НАБУ полностью в деле о рефинансировании VAB банка опровергаются выводами экспертиз, отчетами Фонда гарантирования вкладов и выводами НБУ.

Об этом сообщили адвокаты Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков из объединения "Юридическая компания "Капитал" на пресс-конференции "Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка".

Так, юристы опровергли основные обвинения НАБУ в деле - что полученное VAB банком от НБУ рефинансирование якобы было потрачено неправомерно и что оценка залога, предоставленного банком, была искусственно заниженной.

"Отчет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выводы которого также подтверждаются НБУ, свидетельствует - средства, которые предоставлялись в рамках рефинансирования, использовались исключительно на цели, определенные при выдаче такого рефинансирования. Речь идет о предоставленном НБУ рефинансировании ВиЭйБи банка на сумму 1,2 млрд гривен, то, что является основой дела НАБУ. Они были выплачены вкладчикам во время финансового кризиса 2014-2015 годов. Все средства были использованы на выплаты 80 тысячам вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн. Что касается обвинения в якобы неправомерной оценке залога, предоставленного банком под рефинансирование, ее соответствие подтверждают две официальные государственные экспертизы. У нас на руках есть заключения Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Правильность оценки объектов подтверждает и Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Но есть еще одна экспертиза, которую никто не видел, сделанная частной структурой по заказу НАБУ, и НАБУ почему-то именно на ее основании выдвигает обвинения", - заявляют юристы.

Также они выразили удивление заявлениями НАБУ о том, что VAB банк при получении стабилизационного кредита будто бы не предоставил план финансовой стабилизации, ведь информация о предоставлении такой программы банком является открытой и содержится на сайте НБУ.

Кроме того, считают юристы, НАБУ игнорирует факт, что Олег Бахматюк несколько лет пытается добиться реструктуризации и выплатить 8 млрд грн задолженности ликвидированных банков через механизм реструктуризации. Последние такие переговоры состоялись в конце октября этого года - Бахматюк выдвинул предложение внести 500 млн грн, и дальше каждый год платить по 1 млрд грн до полной выплаты всей суммы. Однако ответов на свои предложения так и не получил.

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Нацбанк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа. Объявление в розыск будет оспариваться юристами Олега Бахматюка в суде.