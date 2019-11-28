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Государство вернет больше денег, договорившись с Бахматюком по делу VAB банка - Concorde Capital

четверг, 28 ноября 2019, 11:34
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Заявление Олега Бахматюка о готовности вернуть в 8,5 млрд грн за рефинансирование по делу VAB банка означает, что это больше, чем государство сможет получить от него, если его активы будут арестованы и проданы.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Concorde Capital.

Ранее НАБУ заявило, что расследует уголовное дело с участием VAB Bank (был подконтрольным Олегу Бахматюку до декабря 2014 г.) с октября 2016 года. В феврале 2019 генпрокурор передал расследование Нацполиции. Полиция закрыла дело в августе, не найдя состава преступления.

Однако генпрокурор в сентябре приказал НАБУ перезапустить следствие. Бывшие чиновники НБУ и Банка VAB были объявлены подозреваемыми по делу о сговоре 11-13 ноября, а Бахматюк был объявлен в национальный розыск 21 ноября. По этой последовательности событий можно сделать вывод, что был приказ высших должностных лиц привлечь к уголовной ответственности бывших владельцев обанкротившихся банков.

Concorde Capital напоминает, что МВФ требует от украинских властей сделать все возможное, чтобы вернуть затраты на рефинансирование обанкротившихся банков. Поскольку власть не может привлечь к уголовной ответственности "большую рыбу", которой является бывший владелец "Приватбанка" (Игорь Коломойский, - считают эксперты), то было решено сосредоточиться на мелких.

Обанкротившиеся банки VAB и Финансовая Инициатива были подконтрольны Олегу Бахматюку, и он есть в списке кандидатов на преследование. Однако, привлекая к уголовной ответственности обанкротившихся финучреждений, власть не обязательно вернет деньги, потраченные на рефинансирование этих банков (как этого требует МВФ). В отличие от дела бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Жеваго, который не озвучивал готовность возместить расходы правительства, Бахматюк неоднократно заявлял о желании договориться о компенсации. Его последнее заявление о готовности вернуть в 8,5 млрд грн больше, чем государство сможет получить от Бахматюка, если его активы будут арестованы и проданы. Concorde Capital считает, что давление государства и НАБУ на Бахматюка приведет к худшему сценарию.

Отметим, что группа компаний Ukrlandfarming Олега Бахматюка платит миллиардные налоги и в ней работают 27 тыс человек. Из-за действий НАБУ эти люди могут потерять работу.

Вечером 11 ноября СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ приехали в офис одного из крупнейших банков Украины - "Райффайзен Банка", чтобы задержать главу правления Александра Писарука, бывшего первого заместителя ныне опальной председателя НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне.

12 ноября стало известно, что Бахматюк обратился к президенту Владимира Зеленского по НАБУ и ГПУ, которые возобновили уголовное дело в отношении VAB банка. Он пояснил, что подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг", а также отверг претензии Нацбанка в размере 29,3 млрд грн долга перед государством.

Экс-министр финансов Александр Шлапак сообщил, что Бахматюк боролся за VAB банк до последнего и пытался внести $ 200 млн для его спасения.

Известно также, что объединение "Бизнес-Варта" и "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к президенту Зеленского на защиту "Укрлендфарминг" Бахматюка.

18 ноября сообщалось, что экспертиза опровергает обвинения НАБУ.

15 ноября Высший антикоррупционный суд определил для бывшего первого заместителя Нацбанка Александра Писарука мера пресечения в виде залога в 5 млн гривен. Позже стало известно, что "Райффайзен банк" внесет залог за Писарука и оставит его в должности.

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банка Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.

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