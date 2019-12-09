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Россия сделала наглое заявление по "долгу Януковича"

понедельник, 09 декабря 2019, 19:08
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Россия собирается стребовать с Украины 4,5 млрд. долларов по делу о "долге Януковича". Якобы, сумма долга с 3 млрд. долларов, учитывая проценты, выросла.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Минфина РФ.

"Еврооблигации, номинированные в долларах США, были выпущены Украиной и приобретены по подписке Российской Федерацией в декабре 2013 г. Процентная ставка по ним составляет 5% годовых, то есть была на тот момент ниже рыночной ставки для украинского долга. После трех платежей в счет начисленных процентов Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга, который должна была произвести 21 декабря 2015 г., а также не осуществила последнего платежа в уплату процентов", - говорится в сообщении.

На данный момент, по мнению российских финансистов, сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 млрд. долларов.

Отметим, что слушания по делу о "долге Януковича" Верховный суд Великобритании начнет 9 декабря, и продлятся они до 12 декабря.

Напомним, Украина в 2013 году при президенте Викторе Януковиче выпустила еврооблигации на $3 млрд, которые были выкуплены РФ. Выплата по этим бумагам должна была завершиться до конца 2015 года.

В 2015 году Украина предложила России реструктуризировать задолженность по этому кредиту, однако Москва отказалась принять условия Киева, требуя привилегированных условий выплаты, настаивая на суверенном характере этого долга.

В феврале 2016 года в связи с невыплатой "долга Януковича" Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона, настаивая на ускоренном рассмотрении иска. В марте 2017 года суд Лондона удовлетворил ходатайство России, возложив на Украину компенсацию судебных издержек.

21 сентября 2017 года, в министерства финансов РФ сообщили, что компания The Law Debenture Corporation PLC подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов. Таким образом тогда Украина выполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной.

Одновременно Украина подала апелляцию на решение суда Лондона. В сентябре Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу Украины в судебном процессе. Апелляционный суд признал ошибочным решение суда первой инстанции отказаться рассматривать аргументы украинской стороны. Теперь дело будет рассмотрено в рамках полноценной процедуры, а не в упрощенном порядке, как того требовала российская сторона.

Суд также обязал Россию вернуть Украине 1,16 млн фунтов, которые Украина выплатила в качестве компенсации части судебных издержек по иску о "долге Януковича".

В ноябре 2018 года Россия вернула Украине средства, которые та выплатила в качестве компенсации части судебных издержек по иску о "кредите Януковича".

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