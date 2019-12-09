Юридическая ошибка на Чехова, 27: Апелляционный суд отменил арест, который произошел из-за путаницы с адресами

Киевский апелляционный суд оперативно исправил ошибку Киево-Святошинской прокуратуры, в начале декабря он отменил арест земельного участка под ЖК "Центральный-2" в Ирпене. Суд признал ходатайство прокуратуры таким, которое не подлежит удовлетворению.

Об этом говорится в документах из суда, которые оказалась в распоряжении редакции "Апострофа".

"Постановить новое решение, которым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора о наложении ареста на земельный участок, Киевская область, город Ирпень, Чехова, 27. Постановление Апелляционного суда окончательно. Обсуждению не подлежит", - сказала судья Ольга Юрдига, озвучивая решение Киевского апелляционного суда.

Дело в том, что позиция прокуратуры об аресте участка базировалась на юридической ошибке. В частности, обвинение ошиблось с целевым назначением земли утверждая, что "земельный участок имеет медицинское назначение и на ней должен был быть построен родильный дом".

На самом деле, Земельным кодексом Украины вообще не предусмотрено такого понятия как "медицинское назначение". А земельный участок на улице Чехова, 27, о котором идет речь, всегда относился к категории земель "для жилой и общественной застройки". Это подтверждает выписка из Земельного Кадастра. Также об этом в суде напомнила директор ООО "Промоальт", отстаивая права предприятия.

"По основному целевому назначению участок всегда относился к категории "земли общественной и жилой застройки". Никогда не относился этот участок к землям оздоровительного или рекреационного назначения", - пояснила Украинцева.

Как сообщают в Ирпенском городском совете - строительство роддома действительно планировалось. Но совсем по другому адресу: г. Ирпень, ул. Коминтерна, 65. То есть речь идет о двух разных адресах, которые друг к другу не имеют отношения.

Однако в течение двух недель, пока длился ошибочный арест, некоторые СМИ не разобрались с ситуацией и написали громкие заголовки о "строительстве жилых комплексов на месте роддома". Таким образом многие получили ложную информацию о событиях. В Ирпенском городском совете надеются, что СМИ будут придерживаться журналистских стандартов и профессиональной этики и исправят недостоверную информацию на своих ресурсах.

Сейчас строительная компания продолжает законно работать. Она оплатила налоги в городской бюджет, выполняет свои обязательства перед клиентами, а также создаёт новые рабочие места в Приирпенья.