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Суд признал главу НАБУ Сытника виновным: согласно закону, он должен уйти с должности

пятница, 13 декабря 2019, 18:12
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Ровенский апелляционный суд 13 декабря не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области.

Теперь он должен быть освобожден от должности главы НАБУ, поскольку попадает в реестр коррупционеров, пишут "Вести".

13 декабря Апелляционный суд Ровенской области взялся за рассмотрение апелляции руководителя НАБУ Артема Сытника. Сам Сытник не явился на заседание. Судья отклонил апелляционную жалобу его защиты. Согласно нормам закона, теперь он должен быть освобожден от должности главы НАБУ, поскольку попадает в реестр коррупционеров.

Ранее Артем Сытник уже признавался, что был на отдыхе в угодье 4-5 раз и находился в нормальных отношениях с бизнесменом Николаем Надейко. Обвинение по делу элитного отдыха главы НАБУ отмечало, что имеет доказательства его оплаты Николаем Надейко. Глава бюро считал, что в деле о его отдых в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области отсутствует состав преступления, поэтому его необходимо закрыть. Но суд отклонил его апелляцию, чем подтвердил решение суда первой инстанции, который признал Сытника виновным в совершении коррупционного деяния - 6 сентября Сарненский суд Ровенщины признал Сытника виновным и присудил ему 3400 гривен штрафа.

В мае Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника. Его обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко. Надейко платил не только за проживание в отеле, но и за пищу и дорогие развлечения.

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