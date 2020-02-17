Суд принял жесткое решение по "гранатометчику", который пытался убить полицейских в Киеве

Жителя Киева, который бросил гранату в столичных правоохранителей, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В результате покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов Деснянский районный суд объявил обвинительный приговор 31-летнему злоумышленнику. Мужчине придется пробыть за решеткой 9 лет.

Инцидент произошел еще 15 марта 2018 года около 03:30 в Деснянском районе столицы. На проспекте Маяковского наряд патрульной полиции остановил для проверки прохожего, который вызвал подозрение. Однако мужчина развернулся и пошел в другую сторону, чтобы избежать встречи с полицейскими.

Подозрительного гражданина все остановили. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество похожее на наркотическое. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Когда они продолжили осмотр, мужчина выхватил гранату и бросил под ноги двум полицейским.

Изданию "Украинская правда" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец прокомментировала ситуацию.

"Это была очень опасная ситуация, которая реально угрожала жизни полицейских. Когда обвиняемый бросил им под ноги гранату, они мгновенно среагировали и отбежали за остановку общественного транспорта. И это их спасло", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2018 года в селе Флорино Бершадского района Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейских, в результате чего пострадал один из правоохранителей.