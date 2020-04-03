"Приватбанк" подал против Коломойского новый иск на миллиарды долларов

"Приватбанк" подал иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на пять с половиной миллиардов долларов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил член набсовета банка Роман Сульжик.

По его словам, иск будет рассматривать суд на Кипре, поскольку именно там происходили операции по выводу денег из банка.

"Мы, ПриватБанк, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев "Приватбанка" - Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это сравнимо - с траншем МВФ", - заявил он.

Сульжик также напомнил, что "ПриватБанк" ведет уже 4 судебных разбирательства в отношении его бывших владельцев.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в "ПриватБанке" в период с 2013 по 2016-й годы. На этот раз они не одни, т.к. в судах сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления ПриватБанка, также две компании на Кипре, которые тоже принадлежат Коломойскому. Тем самым, государственный "ПриватБанк" ведет уже 4 крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля и сейчас Кипра", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховный суд отклонил кассационную жалобу Национального банка и не позволил взыскать залоговое имущество компании, связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.