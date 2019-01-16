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Замглавы "Батькивщины" стал черниговский нардеп Дубиль

среда, 16 января 2019, 14:44

Член Политического совета ВО «Батькивщина», председатель Черниговской областной парторганизации, народный депутат Украины Валерий Дубиль стал заместителем главы партии Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает официальный сайт партии.

В должности заместителя председателя партии Дубиль будет курировать широкий круг организационных вопросов.

Как рассказывают в Главном офисе партии, назначение Дубиля осуществлено в начале президентской кампании с учетом необходимости укрепления центральных органов и региональных организаций партии.

Отметим, что сейчас Черниговская область демонстрирует самый высокий среди украинских регионов показатель поддержки Юлии Тимошенко как кандидата на пост президента Украины – на уровне 26,8%.

Валерию Дубилю предложено распространить свой опыт работы в родной области на другие регионы Украины.

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