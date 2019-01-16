Замглавы "Батькивщины" стал черниговский нардеп Дубиль

Член Политического совета ВО «Батькивщина», председатель Черниговской областной парторганизации, народный депутат Украины Валерий Дубиль стал заместителем главы партии Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает официальный сайт партии.

В должности заместителя председателя партии Дубиль будет курировать широкий круг организационных вопросов.

Как рассказывают в Главном офисе партии, назначение Дубиля осуществлено в начале президентской кампании с учетом необходимости укрепления центральных органов и региональных организаций партии.

Отметим, что сейчас Черниговская область демонстрирует самый высокий среди украинских регионов показатель поддержки Юлии Тимошенко как кандидата на пост президента Украины – на уровне 26,8%.

Валерию Дубилю предложено распространить свой опыт работы в родной области на другие регионы Украины.