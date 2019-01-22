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Кравчук назвал своего кандидата в президенты

вторник, 22 января 2019, 15:20

Леонид Кравчук поддержал выдвижение Юлии Тимошенко на пост президента.

Об этом первый президент нашего государства заявил на съезде партии ВО «Батькивщина».

«Эти выборы будут не просто выборами президента, это будут выборы нового курса, новой жизни, нового видения развития», - отметил Кравчук.

Первый президент отметил, что знает лидера «Батькивщины» как опытного, искреннего человека, сильную и мощную фигуру, которая выдержала на своем пути большие испытания.

«Главное качество, которым владеет Юлия Тимошенко, которая должна быть определяющей для президента - это любовь к Родине, сила духа, сила воли, сила знаний», - заявил Кравчук.

Он обратил внимание на то, что именно под руководством лидера «Батькивщины» лучшие специалисты разработали Новый курс - программу, которая обеспечит государству настоящий прорыв.

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