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Тимошенко подписала меморандум с Союзом собственников жилья

вторник, 26 февраля 2019, 16:58

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии со Всеукраинской общественной организацией "Союз собственников жилья Украины».

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Документ предусматривает совместную реализацию государственной программы модернизации жилищно-коммунального фонда и отстаивание интересов владельцев квартир в многоквартирных домах.

Союз собственников жилья возлагает большие надежды на то, что Тимошенко станет президентом и урегулирует проблемы с жилищно-коммунальным фондом и тарифные вопросы.

Как отметил председатель организации, экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко, 93% жилья в Украине построено еще в советское время, а 60% - нуждается в капитальном ремонте и энергомодернизации.

"Обращаемся к вам как реальному кандидату (и верим в вашу победу) с просьбой, чтобы программа модернизации и капитального ремонта жилищного фонда стала национальным приоритетом. Также нас полностью устраивают ваши приоритеты - привести цену на газ до экономически обоснованного уровня", - подчеркнул он.

Председатель Союза напомнил, что именно при премьере Тимошенко была основана Государственная программа модернизации ЖКХ. Это был базовый закон, за который в 2010 году проголосовало 350 народных депутатов: "Была создана государственная жилищная коммунальная инспекция, которая реально и эффективно защищала потребителей по всей Украине. Мы предусмотрели финансирование программы модернизации жилищного фонда и теплокоммунэнерго. К большому сожалению, это все было провалено в 2010 году".

Со своей стороны Тимошенко поблагодарила "Союзе собственников жилья Украины" за объединение усилий и заверила, что сразу после президентских выборов будет реализовано пошаговый план по восстановлению жилого фонда Украины.

"Речь идет о капитальном и текущем ремонте жилья людей, принятии законов, которые будут это обеспечивать, а также полная нормализация тарифной политики, предусматривающая снижение цены на газ вдвое, и как следствие - снижение цены на тепло и горячую воду", - отметила лидер "Батькивщины".

Напомним, 23 февраля Юлия Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины, насчитывающих 8,5 тыс. Предприятий, где работает более 7 млн человек. Ранее о ее поддержке заявили представители ОО "Молодежь Украины за будущее", а также представители фермерских организаций Украины.

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