Кандидат в президенты Деревянко поучаствовал во Львове в автопробеге за 10% растаможку авто: фото и видео

Кандидат в президенты Украины от партии «Воля», народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за доступные автомобили, который состоялся во Львове.

Более 50 автомобилей организованно проехали по улицам Львова от арены «Львов» к проспекту Свободы, сообщается на сайте нардепа.

Во время акции к пробегу присоединилось много автомобилей львовян, которые проезжали мимо. Некоторые машины сигналили в знак поддержки. Участники пробега зажгли файеры с требованием установить ставку растаможки авто в размере 10% от его стоимости.

Во время мероприятия Деревянко подчеркнул, что законы о растаможивании, которые были приняты в прошлом году, не решили проблему авто на европейский регистрации, а только больше ее усугубили.

По его словам, созданные условия выгодны только олигархам Святашу, Порошенко и Васадзе. «Эти люди видят вас как своих будущих клиентов, которые должны купить у них либо китайские автомобили, либо российские, зарабатывая с каждого украинца по 300-500 долларов в свой карман», - обратился нардеп к автомобилистам.

Он напомнил, что вместе с автомобилистами разработал два законопроекта - № 9518 и 9519, которые внедряют единое правило для всех украинский: 10% растаможка от стоимости автомобиля плюс оплата пенсионного фонда при перерегистрации и все.

«Это означает, что в государственный бюджет по нашим законам в течение одного года поступит 23 миллиарда гривен, из них 14,2 млрд гривен от растаможивания и более 8 млрд грн - это НДС и акциз с топлива, которое эти автомобили потребляют за один год», - посчитал Деревянко.

По словам политика, автомобиль - это не роскошь, а средство быть экономически активными, зарабатывать деньги на себя и свои семьи для каждого украинца.

Нардеп добавил, что если украинцев заставят избавиться от своих машин, областные, районные бюджеты недополучат много средств.

Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

Ранее автопробеги за доступные авто при участии Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице Одессе и Чернигове.