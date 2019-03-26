Тимошенко подписала с представителями нацменьшинств Хартию межнационального согласия

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Документ предусматривает разработку и принятие Закона о национальных сообществах Украины, образование Совета межнационального согласия при президенте Украины. Также речь идет об обеспечении баланса между созданием необходимых условий для успешной самореализации граждан всех национальностей и тому подобное.

«Мы сделаем Украину успешной, сильной. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию - потому что это наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать», - отметила лидер «Батькивщины» во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины, который состоялся 26 марта в Ужгороде.

Кандидат в президенты заверила: она никогда не позволит, «чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, принадлежащих к другим национальным сообществам, почувствовали на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости и оскорблений».

Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан. Лидер «Батькивщины» напомнила, что в парламенте есть комитет по правам человека и национальных сообществ, который возглавляет заместитель председателя партии Григорий Немыря, и в который она также входит.

Тимошенко призвала представителей национальных сообществ после выборов ежедневно работать вместе как одна команда.

«Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить», - сказала она и добавила, что историческая традиция согласия, гармонии нашего общего благополучия будет продолжена.

Со своей стороны Председатель Совета Национального сообществ Украины Ашот Аванесян выразил поддержку Тимошенко: «Я надеюсь, когда Юлия Тимошенко станет нашим президентом, у нас наладится управления на местах. Мы верим в вас. Будем поддерживать в дальнейшем и вас, и вашу программу. Победа за нами».

Как отметил участник Форума, почетный председатель Совета национальных обществ Николаевской области Султан-Мурад Каймаразов, представители национальных сообществ собрались за одним столом, чтобы сделать свой выбор.

«Выбирая лидера, мы должны видеть его дальновидность. Я вижу у Юлии Тимошенко женщину-мать. Мать прежде всего ответственна, ответственна за свою Родину. Я хочу одного: чтобы вы стали президентом этой прекрасной страны с красивым народом», - сказал он.