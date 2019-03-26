РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

13:22
Тимошенко подписала с представителями нацменьшинств Хартию межнационального согласия
13:21
Стала известна причина распада группы "Ленинград"
13:09
​Цена на автогаз в Украине достигли психологического предела: инфографика
13:07
​Киевский таксист засветился на видео за необычной кражей
13:03
Под Киевом учитель-педофил целый год развращал детей
13:01
MARUV получила награду в Украине и снова уехала в Россию
12:59
Авиакатастрофа с президентом Польши под Смоленском: в Британии раскрыли важные данные о взрывчатке
12:54
Яценюк поздравил украинцев с Днем Нацгвардии
12:41
Сборную Украины могут жестко наказать из-за натурализованного бразильца
12:39
​Ударили по боевикам на краю поселка: появилось видео блестящей воздушной операции ВСУ
12:35
Популярный певец уходит со сцены
12:34
В Украине есть большая проблема с воспитанием детей: психолог дала совет родителям
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко подписала с представителями нацменьшинств Хартию межнационального согласия

вторник, 26 марта 2019, 13:22

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Документ предусматривает разработку и принятие Закона о национальных сообществах Украины, образование Совета межнационального согласия при президенте Украины. Также речь идет об обеспечении баланса между созданием необходимых условий для успешной самореализации граждан всех национальностей и тому подобное.

«Мы сделаем Украину успешной, сильной. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию - потому что это наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать», - отметила лидер «Батькивщины» во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины, который состоялся 26 марта в Ужгороде.

Кандидат в президенты заверила: она никогда не позволит, «чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, принадлежащих к другим национальным сообществам, почувствовали на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости и оскорблений».

Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан. Лидер «Батькивщины» напомнила, что в парламенте есть комитет по правам человека и национальных сообществ, который возглавляет заместитель председателя партии Григорий Немыря, и в который она также входит.

Тимошенко призвала представителей национальных сообществ после выборов ежедневно работать вместе как одна команда.

«Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить», - сказала она и добавила, что историческая традиция согласия, гармонии нашего общего благополучия будет продолжена.

Со своей стороны Председатель Совета Национального сообществ Украины Ашот Аванесян выразил поддержку Тимошенко: «Я надеюсь, когда Юлия Тимошенко станет нашим президентом, у нас наладится управления на местах. Мы верим в вас. Будем поддерживать в дальнейшем и вас, и вашу программу. Победа за нами».

Как отметил участник Форума, почетный председатель Совета национальных обществ Николаевской области Султан-Мурад Каймаразов, представители национальных сообществ собрались за одним столом, чтобы сделать свой выбор.

«Выбирая лидера, мы должны видеть его дальновидность. Я вижу у Юлии Тимошенко женщину-мать. Мать прежде всего ответственна, ответственна за свою Родину. Я хочу одного: чтобы вы стали президентом этой прекрасной страны с красивым народом», - сказал он.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: