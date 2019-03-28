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Тимошенко выступила в Очакове, назвав главные шаги нового президента

четверг, 28 марта 2019, 12:00

Первый шаг нового президента - посадить за стол переговоров лидеров стран-гарантов Будапештского меморандума и начать процесс возвращения мира в Украину.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Очакове.

«Задача нового президента - немедленно собрать за столом переговоров лидеров стран-гарантов, начать настоящий переговорный процесс, который принесет нам мир. С частью лидеров, особенно западного мира, я знакома лично и могу сказать: не только мир будет возвращен на Донбасс - Донбасс будет возвращен в Украину», - отметила она.

Кандидат в президенты отметила также, что ее команда сейчас ведет переговоры о создании после выборов Международного фонда возрождения и развития Донбасса. Те страны-подписанты, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ, будут составлять такой фонд.

Кроме того, председатель партии отметила: мнение некоторых людей о том, что Донбасс и Крым - не украинские, что там не хотят Украины, не соответствует действительности. Тимошенко недавно посетила Донецкую и Луганскую области, где пообщалась с тысячами людей.

«Они пришли передать добрые слова надежды, сказать, что они сердцем и душой с Украиной. И если 2 млн людей из оккупированного Донбасса поехали не в РФ, не в Европу, а в Украину, они опровергли миф, что Донбасс и Крым - не украинские. Донбасс и Крым - это Украина», - убеждена лидер «Батькивщины».

Тимошенко заверила, выполняя Новый курс - пошаговый план действий выхода страны из кризиса, за несколько лет можно поднять Украину.

«Мы покажем, как должна жить Украина и крымская стена рухнет, а Крым вернется в Украину», - подытожила она.

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