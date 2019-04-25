Нардеп Данченко рассказал об информационных атаках на него и вызвал оппонентов на разговор

Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по информатизации и информационным технологиям Александр Данченко заявил, что против него начали вести целенаправленные информационные атаки из-за его якобы перехода в команду новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

Депутат отметил, что слухи о его присоединении к политической силе нового президента не имеют под собой реальных оснований.

"Все борются за виртуальные должности в новых командах, ведь в этих информационных атаках я как бы перехожу из "Самопомощи" и прошусь или уже даже перехожу к Владимиру Зеленскому. Но на самом деле это выглядит так, будто кто-то очень не хочет, чтобы так произошло, несмотря на то, что никаких таких переговоров я не веду. Получается, как в футболе, когда закидывают "информационную утку" про трансфер, очень часто потом такой переход во многом срывается из-за этого.. За этим стоят либо все те же люди, которые прошлым летом хотели меня очернить, либо кто-то очень сильно не хочет видеть меня там, куда я, кстати, пока не собирался идти. Ни Зеленского, ни кого-либо из его штаба я лично не знаю, никакие переговоры ни с кем не вел и никакие предложения не получал", - отметил депутат.

Также нардеп уточнил, что достоверно знает имя человека, который может вести против него политическую войну и по его мнению, у него могли появиться сообщники.

"Точно знаю, что есть один человек, который все последние годы и сейчас хочет все-таки мне "насолить", за что-то там отомстить. С другой стороны, кто бы мог блокировать мои дальнейшие шаги? Ну, наверное, очень много людей хочет быть в команде действующего президента, каких-то будущих командах на различных ведущих ролях. И, оценив мои перспективы, всячески стараются "сбить", - уточнил он.

Депутат пригласил своих оппонентов к открытым переговорам относительно его политического будущего, и отметил, что готов выслушать их аргументы и даже советы.

"Всех соратников и особенно оппонентов призываю к диалогу. Выходите из фейсбука, не прячьтесь в комментариях. Я готов ответить на все вопросы и прислушаться к советам. Приглашаю на открытую большую встреча, дебаты, как сейчас любят называть", - подчеркнул Данченко.